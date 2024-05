Haney contesta equipe jurídica de Ryan Garcia, que alega inocência em caso de doping

Registro de Haney no boxe

Devin Haney, de 25 anos, é uma das estrelas do boxe. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2015, venceu 31 lutas e perdeu apenas uma, justamente para Ryan Garcia, um de seus maiores rivais.

Ryan & his team knew he would test positive that's why they did a bs "hair test" on their own which who really he knows if they did it..

