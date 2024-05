Brasileiro do UFC é escalado para atuar no próximo filme de The Rock

Ainda buscando se firmar no UFC, Caio Machado terá um compromisso diferente e importante em sua carreira, mas não no octógono. O brasileiro vai atuar no filme 'The Smashing Machine', sobre a vida de Mark Kerr, bicampeão do torneio do peso-pesado do Ultimate, protagonizado por Dwayne 'The Rock' Johnson e que deve chegar aos cinemas em 2025. A informação foi confirmada pela equipe de reportagem da Ag. Fight.

Na obra, Caio vai interpretar Pete Williams, que nocauteou o lendário Mark Coleman na emblemática luta disputada na 17ª edição do UFC, realizada em 1998. Inclusive, tal duelo será retratado no filme e integra o Hall da Fama da organização. Sendo assim, o brasileiro atuará junto com o também lutador Ryan Bader, campeão do peso-pesado do Bellator, que interpreta 'The Hammer', amigo e parceiro de treino de Kerr na época. Além do confronto, o brasileiro fará uma ponta nas demais cenas de ação.

Saiba mais sobre o filme e o elenco

A obra 'The Smashing Machine' deve retratar a ascensão e queda Kerr em âmbito pessoal e profissional. O filme, que tem o apelido do ex-lutador, será produzido pelo renomado estúdio 'A24'. Para dar mais veracidade às cenas de ação, o diretor do longa-metragem optou por escalar profissionais dos esportes de combate, abdicando dos tradicionais dublês. Além do astro de Hollywood como protagonista, de Caio e Bader, o drama também contará com Emily Blunt, consagrada atriz, e Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe, no elenco.