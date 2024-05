Ex-campeão do UFC, Israel Adesanya é homenageado com mural na Nova Zelândia; veja

Apesar da dura derrota sofrida para Sean Strickland, em setembro, Israel Adesanya segue sendo um dos lutadores de MMA mais importantes da atualidade. Tanto que, na última semana, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC foi homenageado ao ganhar um mural (veja abaixo ou clique aqui) em Auckland, na Nova Zelândia.

A obra gráfica de grande dimensão foi feita por Owen Dippie. O profissional fez uma pintura de Adesanya em uma de suas tradicionais poses de batalha. Ao conferir a homenagem de perto, o nigeriano, que se mudou há anos para a Nova Zelândia, abraçou o artista em sinal de agradecimento, aprovou o trabalho e deu a entender que ficou ainda mais motivado para dar a volta por cima no UFC.

"Olhe para isso, é magnífico, é uma declaração. É lindo e só me faz querer fazer coisas maiores. Eu sinto que tenho que viver para ser imortalizado. Para mim, agora estar cimentado na cidade, no coração da cidade, isso se solidifica e faz você querer fazer coisas maiores. Eu agradeço isso", declarou o ex-campeão do UFC em seu canal oficial no 'YouTube'.