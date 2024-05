Atriz pornô 'convoca' Paige VanZant para disputar revanche na Inglaterra após empate

Elle Brooke segue surpreendendo no boxe. No último sábado (25), em Houston (EUA), a atriz pornô e lutadora defendeu o cinturão até 57 kg da 'Misfits Boxing' ao empatar com a experiente Paige VanZant, ex-atleta do UFC. Contudo, se engana quem acha que a britânica está satisfeita com o resultado. Em busca da vitória, a influencer, via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), convocou a rival para disputar uma possível revanche em Londres (ING).

Mesmo sendo campeã, Elle era considerada a grande 'zebra' na luta. Mas, logo no primeiro round, a atriz pornô ignorou tal status e mostrou seu poder, aplicando um knockdown na americana. Em desvantagem, VanZant correu atrás do prejuízo no ringue e melhorou seu desempenho. No final dos cinco rounds, dois juízes laterais marcaram 47×47, enquanto o terceiro profissional pontuou 48×46 para a ex-lutadora do UFC, decretando o empate majoritário. Após atuar em território hostil, agora, Brooke visa resolver as diferenças com Paige competindo em casa.

"Não foi o resultado que eu queria, mas vou aceitar! Obrigado, Paige, por compartilhar o ring comigo! Temos que fazer de novo (a luta) em Londres", escreveu a britânica em sua conta oficial no 'Instagram'.