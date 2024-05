Dana anuncia coletiva de imprensa do UFC 303 com McGregor em junho na Irlanda

O retorno de Conor McGregor ao UFC promete ser um evento especial. Não à toa, a organização acrescentou uma nova cerimônia em seu cronograma para aproveitar tal momento. Na última sexta-feira (24), Dana White, líder da companhia, anunciou, via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que a primeira coletiva de imprensa do show de número 303 será realizada na Irlanda, no dia 3 de junho, e terá a presença de 'Notorious' e Michael Chandler.

A primeira coletiva de imprensa do UFC 303 terá como palco a ' 3Arena', em Dublin, e ingressos gratuitos. Inclusive, esta não será a primeira vez que McGregor participará de uma coletiva de imprensa em plena Irlanda antes de lutar no octógono. Em 2015, 'Notorious' participou de uma turnê mundial com José Aldo para promover o duelo e, na cerimônia realizada em seu país de origem, foi ovacionado pelos fãs. Empolgado, Conor protagonizou um momento marcante na história do MMA, ao 'roubar' o cinturão do peso-pena (66 kg) do rival.

Embate contra Chandler

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor prometeu protagonizar o maior retorno da história dos esportes de combate no UFC 303. O ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) da companhia encara Michael Chandler, um de seus rivais no MMA, pelos meio-médios (77 kg) na luta principal do evento programado para acontecer no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA).