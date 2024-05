Ex-UFC expressa preocupação com Chael Sonnen em luta de boxe contra Anderson Silva

No último domingo (19), Anderson Silva anunciou sua luta de despedida dos esportes de combate em solo brasileiro. No dia 15 de junho, em São Paulo, o ex-campeão do UFC vai enfrentar Chael Sonnen pela terceira vez na carreira, mas não no MMA e sim no boxe. Atento ao que acontece no cenário das lutas, Ben Askren, ex-atleta do Ultimate e atual comentarista, admitiu que ficou surpreso com a realização do duelo, principalmente com a decisão do compatriota.

Ao canal de Daniel Cormier no 'YouTube', 'Funky' expressou toda sua preocupação em ver Sonnen voltando a competir nos esportes de combate, ainda mais em uma luta de boxe contra Anderson. Tanto que Askren questiona o que seu amigo pode apresentar no ringue contra o ex-campeão do UFC, em pleno Brasil. E a postura do veterano faz sentido. Em seu auge, Chael ficou conhecido por seu 'trash talk' e wrestling de alto nível e não por sua qualidade na trocação. Após ser nocauteado por 'The Spider' no MMA, o 'bad guy', agora, volta a enfrentá-lo em uma modalidade que não domina.

"Chael, eu te amo, mas não sei o motivo de você estar lutando boxe. Pelo menos, quando fiz minha luta de boxe, pensei que Jake Paul era uma droga. Infelizmente, para mim, ele não é tão ruim assim, continuou como lutador e a vencer lutas de boxe. Não sei a razão para Chael estar fazendo isso. Anderson é um striker muito bom, já fez várias lutas de boxe. Ele perdeu para Jake Paul, mas venceu Julio Cesar Chavez Jr.. Simplesmente não sei. Acho que todos temos esse instinto competitivo e sempre queremos vivê-lo, mas não sei se o boxe é a melhor maneira de fazer isso. Espero que ele se saia bem", declarou Askren.