Conor McGregor aposta em vitória de Dustin Poirier contra Islam Makhachev no UFC

Conor McGregor parece ter iniciado uma trégua com o rival Dustin Poirier. Tanto que o irlandês, escalado pelo UFC para voltar a competir em junho, surpreendeu ao expor sua opinião sobre a disputa de título do peso-leve (70 kg), entre o campeão Islam Makhachev e 'The Diamond', programada para acontecer no dia 1º de junho, em Nova Jersey (EUA).

Em live feita pela empresa 'Duelbits', 'Notorious' ignorou o fato de Poirier ser considerado o 'azarão' diante do russo e apostou em sua vitória. Vale destacar que 'The Diamond' é classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores strikers. Inclusive, o irlandês foi nocauteado duas vezes pelo atleta no UFC. Portanto, McGregor sinaliza que o rival pode fazer o mesmo contra o campeão Makhachev, que possui apenas uma derrota na carreira, justamente por nocaute, em 2015.

"Acho que Poirier o derrota, nocauteia. As coisas que Makhachev faz de errado, nas quais não é bom, ele geralmente se atrapalha na trocação no início. Ele foi nocauteado por um gancho de um canhoto antes, no UFC, e esse é um dos melhores golpes de Poirier. Obviamente, Poirier também faz coisas ruins, que destacam os pontos fortes de Makhachev. Não há um favorito claro. Se você olhar a última luta de Poirier, ele estava sendo maltratado por Saint-Denis, se levantou e acertou um golpe. Se houver uma chance para ele fazer isso, será esta", declarou o atleta.