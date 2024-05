Ator Joa?o Vicente de Castro estreia no boxe com empate em luta de exibição

Assim como Whindersson Nunes, Kleber Bambam e demais personalidades do ramo do entretenimento, João Vicente de Castro também decidiu se aventurar nos esportes de combate. No último sábado (25), no Rio de Janeiro, o ator, apresentador e humorista fez sua estreia no boxe contra Valmir Alves, em uma luta de exibição que terminou empatada.

Em sua primeira aparição no ringue, João competiu pelo Martial Arts Championship (MAC) 9, em luta de quatro rounds e dois minutos cada. Atuando, o artista apostou nos jabs e, naturalmente, adotou uma postura mais defensiva diante de um adversário experiente. Apesar da dificuldade e do cansaço, o apresentador suportou os golpes do veterano e levou o empate para a casa. Ao final do duelo, o novo lutador da cena brincou ao comentar a experiência.

"Aqui é diferente. Nunca na minha vida, na minha carreira, tinha ouvido, 'Mata o João Vicente!'. Ouvi muitas vezes isso hoje (risos). É muito legal ouvir o carinho do público. Ouvi também frases como, 'Arranca a cabeça desse v***', 'Mata o artista', então quer dizer, o público está do meu lado e isso que é importante", declarou o ator.