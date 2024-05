Poatan faz desafio de R$ 250 mil para Anthony Smith; americano responde

Ao que parece, a rivalidade entre Alex 'Poatan' e Anthony Smith poderá ser resolvida em um embate, mas não com a habitual trocação de socos. Recentemente, ao participar do podcast 'Connect Cast', o brasileiro desafiou o 'inimigo' para uma luta de grappling de cinco minutos e apostou 50 mil dólares (cerca de R$ 254 mil) que não seria finalizado. Após atuar no UFC Rio, evento realizado no último sábado (4), 'Lionheart' já se pronunciou.

Sempre que pode, Smith faz pouco caso do conjunto de habilidades do brasileiro e se mostra surpreso por ele ter sucesso no Ultimate dominando apenas um setor: a trocação. Contudo, em abril, 'Poatan' se tornou faixa-preta de jiu-jitsu. Inclusive, o atleta está confiante em sua evolução na área. Tanto que Alex não se mostrou preocupado com o grappling do americano e até permitiu que ele ficasse em uma posição de vantagem na possível luta. Anteriormente, Alex desafiou o rival para um duelo no 'UFC Fight Pass Invitational' e, pelo visto, não desistiu dele.

"Eu faço uma aposta com o Smith. Deixo ele pegar minhas costas, colocar os ganchos e dou cinco minutos para ele me finalizar. A gente pode fazer uma aposta. Ele falou que ganhava 50 mil dólares de bônus, falou que era certeza. Se ele me ver falando isso aqui, quero que ele aceite. Ele pega minhas costas, que nem Blachowicz, e tem que finalizar. Se não, ele paga os 50. Então, deixo ele pegar minhas costas e colocar os ganchos, certo? Nós dois ali, sentados, valendo. Vou ter cinco minutos para sair e levantar. Se eu levantar com um minuto ou com quatro minutos, ele perdeu e paga cinquentão. Se ele me finalizar, ok, pago os 50", declarou Alex.