Equipe jurídica de Garcia alega uso de suplemento contaminado após confirmação de doping

Explicação da defesa

Outro ponto que fez a equipe jurídica de Ryan alegar sua inocência no caso foi o fato de que o mesmo forneceu voluntariamente fios do próprio cabelo para um especialista em toxicologia testar e o resultado deu negativo. Dessa forma, os representantes do lutador defenderam seu caráter e profissionalismo e afirmaram categoricamente que o verdadeiro culpado da polêmica foi o possível suplemento contaminado. Se sentindo prejudicado, Garcia, de forma pública e constante, passou a contestar o resultado do teste antidoping.

"Ryan está comprometido com uma competição limpa e justa e nunca usou intencionalmente qualquer substância proibida. Logo após ser notificado do teste que deu positivo, Ryan voluntariamente teve seu cabelo coletado e enviado ao Dr. Pascal Kintz, o maior especialista em toxicologia e análise de amostras de cabelo. Os resultados da amostra foram negativos. Isso é consistente e prova comprovadamente que Ryan não ingeriu ostarina durante um período de tempo, a única maneira pela qual ele teria qualquer vantagem no ringue", explicou sua equipe.

Quem é Garcia?

Ryan Garcia, de 25 anos, é um fenômeno do boxe. O americano se tornou sensação da internet ao publicar vídeos de seus treinos, possui 12,4 milhões de seguidores em sua conta oficial no 'Instagram' e, como profissional, venceu 25 lutas, sendo 20 delas por nocaute, e perdeu apenas uma vez.