Ex-UFC e NFL, Greg Hardy sofre mais um nocaute na carreira; veja

Ex-astro da NFL (liga de futebol americano), Greg Hardy sofreu mais um nocaute na sua aventura nos esportes de combate. Em sua mais recente experiência no boxe pelo evento 'Team Combat League', realizado na última quinta-feira (25), o peso-pesado - que encerrou sua passagem no UFC em 2022 - foi 'apagado' por Patrick Mailata, de Samoa (veja abaixo ou clique aqui).

Encurralado nas cordas, o ex-lutador do UFC recebeu uma combinação de golpes certeiros na cabeça e caiu no chão com as pernas dobradas e desacordado. Esta não foi a primeira vez que o peso-pesado americano vive o lado ruim de ser nocauteado nos esportes de combate.

Pelo UFC, quando ainda competia no MMA, o ex-astro da NFL sofreu três de suas cinco derrotas na organização por nocaute - curiosamente todas elas nas suas últimas apresentações antes de finalizar seu ciclo na entidade. No boxe, Hardy também não escapou da sensação de ter as 'luzes apagadas', seja na versão tradicional ou no modelo sem luvas do Bare Knuckle FC.