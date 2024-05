Dustin Poirier descarta quarta luta contra Conor McGregor no UFC

Rivalidade Poirier vs McGregor

A rivalidade entre Dustin Poirier e Conor McGregor teve início em 2014, quando ambos ainda competiam no peso-pena (66 kg). Na ocasião, o irlandês levou a melhor sobre o americano, vencendo combate por nocaute técnico. Na revanche, quase sete anos depois, foi a vez de 'The Diamond' se vingar e conquistar a vitória, também pela via rápida.

O terceiro e, provável, último capítulo da rivalidade entre os lutadores aconteceu em julho de 2021, em confronto no qual novamente Poirier saiu vencedor por nocaute técnico, desta vez em decorrência de uma grave lesão sofrida por Conor. Agora, os dois rivais têm compromissos marcados no octógono mais famoso do mundo. Enquanto Dustin enfrenta Makhachev pelo título dos leves no UFC 302, McGregor liderará o card da edição 303, no seu retorno ao cage após se recuperar da contusão, em luta contra Michael Chandler.