Ariane Sorriso precisa de cirurgia após sofrer cabeçada em luta no UFC

No último sábado (18), em Las Vegas (EUA), Ariane Carnelossi, que não lutava desde 2022, venceu em seu retorno ao UFC via desqualificação de Piera Rodríguez e saiu do octógono com um dano considerável após receber duas cabeçadas ilegais no rosto. Sendo assim, nesta sexta-feira (24), em conversa com a reportagem da Ag. Fight, a equipe de 'Sorriso' comunicou que a lutadora irá precisar passar por uma cirurgia no nariz no começo da próxima semana.

Na ocasião, Ariane, ao receber as cabeçadas da adversária, foi considerada incapaz de seguir competindo pela comissão médica, retirada do octógono e encaminhada para o hospital local. Já na última quinta-feira (23), a brasileira realizou um exame detalhado (tomografia computadorizada da face) e o resultado apontou uma série de fraturas no rosto. Um dia depois, a atleta consultou um cirurgião plástico, que constatou a fratura na região da face e a orientou a se submeter a uma cirurgia para a redução da fratura nasal.

Orientação médica

De acordo com a equipe de Ariane, a pior lesão sofrida por ela foi o afundamento do nariz. Portanto, o cirurgião plástico aconselhou 'Sorriso' a fazer a cirurgia, porque ela teria dificuldade para respirar e estipulou um prazo de três meses para sua recuperação completa. Com a cirurgia marcada para o início da próxima semana, o profissional recomenda que a atleta utilize um gesso no nariz para protegê-lo e não faça atividades durante os primeiros sete dias. Apenas na segunda semana Carnelossi poderá voltar a treinar normalmente, mas sem receber contato/impacto no rosto.