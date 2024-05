Campeão do UFC, Leon Edwards abre as portas para luta contra Conor McGregor

Em julho, Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, lutará em Manchester (ING), em casa, e, confiante na vitória, já pensa adiante. Indo para sua terceira defesa de cinturão da categoria, o britânico ignora Belal Muhammad, um de seus maiores rivais, e faz um lobby para protagonizar uma superluta na sequência.

Ciente do retorno de Conor McGregor, que não atua desde 2021, à ação, o campeão do UFC expressa o interesse em enfrentá-lo. É bem verdade que, para o hipotético duelo se tornar viável, Edwards precisa confirmar o favoritismo diante de 'Remember The Name' e 'Notorious' superar Michael Chandler, em junho. De qualquer forma, como o irlandês segue relevante no MMA e sonha em conquistar o título dos meio-médios, 'Rocky' projeta a realização da luta na atual temporada.

"Isso seria bom, 100%. Por que não? Dar para ele a oportunidade de se tornar campeão de três divisões, me dar a oportunidade de derrotar um cara como McGregor. Nova York? Seria perfeito. Essa é a luta. Se ele vai e acaba com Chandler e eu acabo com 'Ninguém se lembra do nome dele' (Belal), partimos daí. Essa é a luta, eu sinto. Temos negócios para resolver. Essa é a luta que precisa acontecer e que deveria acontecer", declarou o campeão do UFC em entrevista ao site 'MMA Fighting'.