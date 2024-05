Após doping de Rountree, amigo de Adesanya encara Jamahal Hill no UFC 303

Com a saída de Khalil Rountree Jr, suspenso após ser flagrado no exame antidoping, o UFC precisava de um substituto para enfrentar Jamahal Hill no 'co-main event' da edição de número 303, que acontece no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA). Por isso, a organização trabalhou rápido e escalou Carlos Ulberg, amigo e parceiro de equipe de Israel Adesanya, como novo oponente do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg). A notícia foi divulgada em primeira mão pelo site 'New Zealand Herald'.

O neozelandês da equipe 'City Kickboxing', a mesma do ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC, ganha uma oportunidade de ouro para subir de patamar dentro da entidade. Por outro lado, a troca de adversários não interfere na responsabilidade de Hill em defender seu posto no ranking até 93 kg do Ultimate, onde ocupa atualmente a 3ª posição, oito degraus acima do neozelandês, número 11 da lista no momento.

Depois de perder sua luta de estreia no Ultimate, Ulberg engatou uma sequência de seis vitórias, cinco delas pela via rápida - quatro nocautes e uma finalização. Enquanto isso, Hill vem de derrota para o brasileiro Alex Poatan, em tentativa de retomar o trono da divisão dos meio-pesados, do qual precisou abdicar em julho do ano passado após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles.