Campeão peso-mosca do Rizin admite interesse em superluta contra Alexandre Pantoja

Protagonista do UFC Rio, Alexandre Pantoja confirmou sua presença no card da 'Cidade Maravilhosa' antes mesmo de contar com um adversário para a ocasião. A definição de um oponente se tornou uma novela, dado o contexto do pelotão de elite dos moscas (57 kg) no Ultimate. Com o cenário 'travado', alguns fãs de MMA sugeriram que a liga contratasse Kyoji Horiguchi para tirar uma possível superluta do papel. E, no que dependesse do campeão do Rizin, tal manobra seria factível.

Em entrevista ao site 'MMA Mania', o atleta japonês - que já competiu no Ultimate no passado - ressaltou que estaria aberto para um eventual retorno no intuito de medir forças com Pantoja, em um embate entre campeões. Companheiros de equipe na 'American Top Team', Alexandre e Horiguchi aparentemente possuem uma boa relação e até mesmo brincam sobre a possibilidade de colidirem dentro do octógono mais famoso do mundo.

"Eu ainda quero retornar (ao UFC), mas não sei. Se eles (fizerem oferta), sim, claro. Eles não (me) querem, não posso ir (risos). Somos bons amigos, (seria) uma boa luta, somos parceiros de equipe. Seria difícil. Eu quero lutar com ele (Pantoja), sim. Acho engraçado porque sempre que falo de um 'title shot' no UFC, digo ao Pantoja: 'Se eu for para o UFC, eu posso te vencer facilmente' (risos). Eu digo isso, mas como uma piada, sabe? Quero o cinturão de todas as organizações, mas se eles não quiserem, não posso ir. Não é um problema meu", destacou o atleta do Japão.