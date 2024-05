Dustin Poirier cogita aposentadoria após disputa contra Makhachev no UFC 302

No próximo dia 1º de junho, Dustin Poirier subirá no octógono do UFC 302 para desafiar Islam Makhachev pelo título peso-leve (70 kg) da organização - sua terceira e potencialmente última tentativa de conquistar a coroa da divisão. Mais do que a oportunidade de alcançar o tão sonhado cinturão linear da categoria, o duelo contra o campeão russo pode marcar a despedida do americano do esporte, independentemente do resultado.

Pelo menos é o que sugere o próprio lutador, de 35 anos de idade, que soma quase 40 lutas em seu currículo como profissional. Em entrevista à 'CBS Sports', Poirier admitiu que a ideia de se aposentar após a disputa contra Makhachev passa pela sua cabeça, independentemente do resultado final do combate.

"Não tenho certeza. Essa pode ser a última (luta da minha carreira). Eu ainda estou em dúvida, ganhando ou perdendo. Eu só quero estar satisfeito com a minha carreira", afirmou Dustin.