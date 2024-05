Atriz pornô, Elle Brooke revela prejuízo com lutas de boxe: "Faço por amor ao esporte"

Uma das atrizes pornô de maior popularidade mundial na atualidade, Elle Brooke resolveu se aventurar no mundo do boxe há dois anos e, neste sábado (25), sobe no ringue pela sexta vez na breve carreira. Mas ao contrário do que muitos fãs insinuam, as lutas travadas pela criadora de conteúdo adulto não estão atreladas a salários milionários, muito pelo contrário. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a jovem britânica revelou que, inclusive, sua trajetória nos esportes de combate tem lhe trazido prejuízos financeiros.

Com milhões de seguidores combinados nas redes sociais, Elle garante que seu trabalho no ramo de entretenimento adulto gera muito mais lucro do que sua trajetória nos ringues de boxe. Sendo assim, sem nenhum tipo de ganho financeiro com a experiência como atleta, a atriz pornô ressalta que se mantém ativa como pugilista pelo amor ao esporte, mesmo que o tempo investido nos treinos afete, indiretamente, sua rotina de criação de conteúdo sensual.

"Oh meu Deus (ganho muito mais dinheiro) online (do que lutando). Na verdade, eu não ganhei muito dinheiro lutando porque meus camps são muito caros. Na minha segunda luta, na 'Kingpyn', eu nunca fui paga. Na minha primeira luta com a 'Misfits', o salário que recebi nem cobriu (os gastos) do meu camp. Então tenho estado no negativo (lutando), especialmente porque não tinha tantos patrocinadores. Então definitivamente estou fazendo isso pelo amor ao esporte, porque eu poderia ganhar muito mais dinheiro em outro lugar. As pessoas só me veem lutar por, no máximo, 10 minutos, mas não percebem as semanas, meses e, agora, alguns anos de treino todos os dias. Aí você fica cansada demais para criar conteúdo (adulto) depois. Está prejudicando um pouco (esse lado). Mas estou fazendo isso por amor ao esporte, ao invés de dinheiro", explicou Elle.