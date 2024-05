Logan Paul revela que entrou com ação contra Ryan Garcia por difamação sobre sua empresa

Um dos lutadores de boxe mais populares da atualidade, Ryan Garcia coleciona polêmicas e, agora, está no centro de uma nova. Na última quinta-feira (23), Logan Paul revelou que entrou com um processo por difamação contra o boxeador em relação a 'Prime Hydration', sua empresa de bebidas. Inclusive, o youtuber, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), publicou parte da primeira das 20 páginas do documento.

E o motivo do youtuber ter iniciado uma batalha judicial contra Garcia se deu porque o mesmo lançou constantes ataques e espalhou informações 'errôneas' a respeito dele e de sua empresa. Em 2023, uma ação judicial foi movida contra Prime, alegando que a bebida continha produtos químicos que não se decompõem no corpo e podem causar problemas de saúde se uma quantidade considerável se acumular ao longo do tempo. Como Ryan fez uma campanha contra a marca e afirmou que caiu no doping por ter ingerido a bebida, Logan não perdoou e o processou.

"A Prime está sob ataque. Por que? Somos uma ameaça. A Prime é a bebida mais disruptiva da história e nossos concorrentes sentem a pressão. É provável que tenhamos sido alvo de uma campanha difamatória. As pessoas não gostam de mim ou de KSI e tudo bem. Mas se você não gosta da Prime, não beba. Não há necessidade de mentir na tentativa de permanecer relevante. Hoje, começamos a responsabilizar aqueles que prejudicaram nossa marca para chamar a atenção enquanto corrigimos a narrativa", escreveu Logan em sua conta oficial no 'Instagram'.