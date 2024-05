Astro do boxe é escalado para atuar com The Rock em filme sobre ex-campeão do UFC

Aos poucos, o elenco do filme 'The Smashing Machine', sobre a vida de Mark Kerr, bicampeão do torneio do peso-pesado do UFC, vem sendo revelado e, agora, um novo rosto conhecido dos fãs dos esportes de combate o integra. Além de 'The Rock', protagonista da obra, Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe e em alta após superar Tyson Fury no último sábado (18), na Arábia Saudita, vai aparecer nas telonas. A informação foi divulgada pelo site 'IMDB', especializado na cobertura de entretenimento.

De acordo com o site, Usyk vai interpretar Igor Vovchanchyn, um dos lutadores mais importantes do Pride e que foi rival de Kerr. Inclusive, o veterano chegou a derrotar 'The Smashing Machine' na organização, mas a luta ficou sem resultado por conta das joelhadas ilegais aplicadas pelo mesmo.

A curiosidade é que o campeão mundial de boxe é ucraniano, assim como Vovchanchyn. Este será o terceiro filme na carreira de Oleksandr como ator. Antes, o atleta atuou em 'Pravilo Boya', de 2016, e na animação 'O Resgate da Princesa', de 2018, apenas narrando.