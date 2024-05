Estrela do jiu-jitsu, Bia Mesquita estreia no MMA em evento de despedida de Anderson Silva

Dona de uma das carreiras mais bem-sucedidas no jiu-jitsu de competição em todos os tempos, Bia Mesquita finalmente fará sua estreia no MMA. E a primeira experiência nas artes marciais mistas da faixa-preta - decacampeã mundial e Hall da Fama da IBJJF - será em um evento especial, que terá como atração principal a despedida da lenda Anderson Silva no Brasil.

A lutadora brasileira entrará em ação no MMA pela primeira vez no próximo dia 15 de junho, em São Paulo, no 'Spaten Fight Night', evento que terá o duelo de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen, rivais desde a época do UFC, na luta principal. No show, Bia Mesquita enfrentará a striker Jorgina Ramos, a 'Jojo'. A notícia foi divulgada em primeira mão pela 'Gracie Mag' e confirmada pela própria faixa-preta em suas redes sociais.

Mudança programada

A troca do jiu-jitsu pelo MMA já estava programada por Bia Mesquita há algum tempo. Em dezembro de 2022, após derrotar a ex-campeã do UFC Miesha Tate no 'UFC Fight Pass Invitational 3', em Las Vegas (EUA), a faixa-preta anunciou - em entrevista à Ag Fight - que seu foco estaria na transição entre as modalidades e citou o fato de já ter alcançado o ápice de sua carreira na arte suave, onde conquistou sucesso e títulos, como fundamental na sua decisão.