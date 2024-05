Imparável! Moicano anuncia luta de grappling no UFC Fight Pass Invitational em maio

Não foi à toa que Renato Carneiro adotou o bordão 'Wants Money' (Quer Dinheiro). Após atuar no UFC em abril, em Las Vegas (EUA), o brasileiro já tem novo compromisso, mas não no MMA. No dia 15 de maio, 'Moicano' vai realizar uma luta de grappling no UFC Fight Pass Invitational 7. A companhia anunciou o combate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), na última quinta-feira (2).

No evento, o brasileiro terá como adversário Cristian Guzman, especialista na luta agarrada. E a presença de 'Moicano' na atração faz sentido. O atleta é faixa-preta de jiu-jitsu e tira proveito de tal habilidade no MMA, já que possui 19 vitórias no esporte, sendo dez delas por finalização.

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 34 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a 13ª posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 19 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.