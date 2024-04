Nocaute relâmpago! Thiago Pitbull é derrotado por Mike Perry no BKFC; veja

O retorno de Thiago Alves ao ringue após um hiato de quase três anos não foi como o veterano lutador brasileiro esperava. No sábado (27), 'Pitbull' foi nocauteado pelo também ex-atleta do UFC Mike Perry, com apenas 60 segundos de luta, no 'main event' do 'BKFC: Knucklemania IV', realizado em Los Angeles (EUA).

O tropeço diante do americano marcou a primeira derrota de Pitbull no boxe sem luvas, modalidade para a qual migrou após deixar o Ultimate, em 2020. Por sua vez, Mike Perry segue invicto no Bare Knuckle FC, com vitórias sobre Julian Lane, Michael Page, Luke Rockhold, Eddie Alvarez e agora Thiago Alves.

Carreira de Thiago Pitbull

Em quase duas décadas de carreira no MMA profissional, grande parte dela construída no UFC, Thiago Pitbull somou 23 vitórias e 15 derrotas. No seu auge, o cearense desafiou o então campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate Georges St-Pierre pelo título da divisão, em 2009, mas acabou derrotado. No boxe sem luvas do BKFC, o veterano venceu seus dois primeiros confrontos e conquistou o cinturão inaugural peso-médio da liga, do qual perdeu a posse após um imbróglio contratual.