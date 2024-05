Lutador mostra rosto desfigurado após derrota para brasileiro no UFC St Louis; confira

Mateusz Rebecki entrou como favorito para o duelo contra o brasileiro Diego Ferreira, no UFC St Louis, no sábado (11), credenciado por uma longa invencibilidade e pelas três empolgantes vitórias conquistadas nos primeiros compromissos pela organização. Dentro do cage, porém, o promissor lutador polonês sofreu nas mãos do experiente atleta amazonense e ficou com o rosto desfigurado após a derrota por nocaute técnico, no terceiro round da disputa, como o próprio fez questão de mostrar.

Levado ao hospital imediatamente após o término de sua luta no UFC St Louis, Rebecki compartilhou nas suas redes sociais o estrago provocado pelos golpes aplicados por Diego no seu rosto durante o combate (veja abaixo ou clique aqui). Além dos vários cortes e sangramentos pela face, o polonês também exibiu um inchaço considerável nos seus dois olhos, deixando-os praticamente fechados.

Atuação de gala do brasileiro rende bônus

Causador dos machucados no rosto de Mateusz Rebecki, o brasileiro Diego Ferreira teve uma atuação de gala no UFC St Louis, especialmente a partir do segundo assalto. Se na primeira etapa, o polonês ainda conseguiu se destacar, nos assaltos seguintes, o amazonense dominou as ações - em pé e no chão - e garantiu, além da vitória, o bônus de 'Performance da Noite' no evento, levando para casa R$ 258 mil extras.