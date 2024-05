Recordista de nocautes do UFC, Derrick Lewis revela desejo de atuar na WWE

Dono da maior marca de vitórias por nocaute na história do UFC (15), Derrick Lewis parece estar disposto a testar suas habilidades em outra modalidade no futuro próximo. Mas engana-se quem pensa que, pelo histórico do ex-desafiante ao título dos pesados do Ultimate, sua escolha seria pelo boxe. Na verdade, 'The Black Beast, como é conhecido, mira uma experiência no pro wrestling.

Na coletiva de imprensa após o UFC St Louis, no sábado (11), Lewis demonstrou interesse em se aventurar na WWE (principal liga de pro wrestling dos Estados Unidos). O popular lutador, no entanto, fez questão de tranquilizar seus fãs e garantir que, mesmo que consiga um convite para atuar nas lutas combinadas do telecatch, sua carreira no Ultimate continuará ativa.

"Eu não pararia (de lutar) aqui no UFC, mas eu gostaria de ter uma experiência na WWE", declarou Lewis, que ampliou seu recorde de vitórias por nocaute no Ultimate no último sábado, ao atropelar o brasileiro Rodrigo Zé Colmeia na luta principal do UFC St Louis.