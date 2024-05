Diego Ferreira leva bônus de R$ 258 mil por 'Performance da Noite' no UFC St Louis

Como esperado, a atuação de gala do brasileiro Diego Ferreira no card principal do UFC St Louis, neste sábado (11), foi premiada com um dos bônus de 'Performance da Noite' do evento. Com isso, o peso-leve (70 kg) amazonense leva para casa 50 mil dólares (cerca de R$ 258 mil) extras pelo seu desempenho no octógono, assim como outros três lutadores presentes no show.

Além de Diego Ferreira, que venceu o polonês Mateusz Rebecki por nocaute técnico, Carlos Ulberg também embolsou 50 mil dólares pelo prêmio de 'Performance da Noite'. O neozelandês precisou de apenas 12 segundos para nocautear o americano Alonzo Menifield, também no card principal do UFC St Louis.

Já o bônus de 'Luta da Noite' foi para Trey Waters e Billy Goff, que se enfrentaram no card preliminar do evento deste sábado, com vitória do primeiro, na decisão unânime dos juízes. Os dois meio-médios também receberam 50 mil dólares cada.