Makhachev explica desinteresse em luta com Holloway: "Preciso de rivais da minha divisão"

Atual campeão da divisão dos leves (70 kg) do Ultimate, Islam Makhachev tem algumas opções de possíveis oponentes no futuro. Mas aparentemente, Max Holloway não faz parte da lista de eventuais adversários do wrestler russo no curto prazo. Após afastar a possibilidade de medir forças com o ex-campeão peso-pena (66 kg) da empresa, o pupilo de Khabib Nurmagomedov foi além e explicou o motivo do desinteresse em um embate contra o atleta havaiano.

Em recente entrevista ao programa 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, Islam destacou que pretende dar prioridade aos pesos-leves de origem em suas próximas rodadas. A postura se justifica, já que as duas defesas de título do campeão foram diante de um rival que vinha da categoria de baixo - Alexander Volkanovski. Sendo assim, Makhachev busca oponentes do mesmo 'frame' para, futuramente, vislumbrar uma tentativa de bicampeonato nos meio-médios.

"Sinceramente, Max tem um trabalho em sua categoria. Não quero dar uma chance ao Max porque as pessoas ainda estão falando sobre eu não defender meu cinturão contra os caras do peso-leve. Eu preciso de desafiantes reais da minha categoria. Quero limpar a categoria e lutar pelo (título) dos meio-médios", explicou o russo.