Makhachev prega respeito e nega subestimar Poirier para luta no UFC 302

Em junho, em Nova Jersey (EUA), Islam Makhachev vai colocar o cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC em jogo pela terceira vez contra Dustin Poirier e faz questão de esclarecer uma polêmica pré-luta. Recentemente, o russo foi acusado pelo próprio adversário e por parte dos fãs de estar de 'salto alto' para o compromisso, já que, constantemente, faz pouco caso do opositor no grappling. Sendo assim, o atleta se posicionou.

Após a repercussão do 'trash talk', o campeão do UFC negou subestimar o americano. De acordo com Makhachev, Poirier merece respeito, pois é um lutador condecorado e popular. Mas, mesmo reconhecendo o perigo que 'The Diamond' lhe representa na trocação, o russo ironiza a guilhotina do mesmo, tratando de minimizar qualquer chance dele o surpreender na luta via grappling. Em seu último duelo, Dustin aplicou o golpe em Benoit Saint-Denis quatro vezes, porém não o finalizou.

"Algumas pessoas pensam que o estou subestimando, mas esse cara é tão duro. Ele é uma lenda perigosa. Ele tem experiência e é o cara mais perigoso na trocação. Esse cara tem uma guilhotina muito boa, por isso estou treinando tanto (risos). Eu o respeito, mas ok, não respeito a guilhotina dele. Porque nunca o vejo finalizar alguém via guilhotina. Talvez um dia, mas não serei eu", declarou o campeão do UFC, em entrevista à 'ESPN' americana.