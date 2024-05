Brasileiros pelo mundo: Neymar festeja título, e convocados são discretos

Entre os poupados estavam os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo, ambos convocados por Dorival Júnior para a Copa América. Eles ficaram no banco de reservas e não foram utilizados pelo treinador espanhol — os dois foram titulares na derrota por 1 a 0 para o Borussia Dortmund, na semifinal da Champions League.

Evanilson ganhou chance na seleção e fará estreia na Copa América Imagem: Pedro Nunes/Reuters

Porto vence com Wendell e Evanílson

O Porto venceu o Boavista por 2 a 1, de virada, no último lance do jogo, e manteve a terceira posição na Liga Portuguesa. O resultado, importante na briga por uma vaga direta na Europa League, foi conquistado com dois convocados como titulares: o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Evanílson.

Wendell foi substituído aos 21min da segunda etapa, e Evanílson jogou do início ao fim. O ex-atacante do Fluminense teve dificuldades com a defesa rival e não conseguiu chutar a gol uma única vez em todo o jogo. Na temporada, ele soma 24 gols, somadas todas as competições.

Mais convocados na segunda-feira

Nesta segunda-feira (13), outros três convocados por Dorival Júnior entram em campo. Pela Premier League, o Aston Villa, de Douglas Luis, recebe o Liverpool, do goleiro Alisson. Na Liga Espanhola, Raphinha deve ser titular do Barcelona contra a Real Sociedad. As duas partidas começam às 16h (horário de Brasília).