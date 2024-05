Zé Colmeia resiste, mas é nocauteado por Derrick Lewis no UFC St. Louis

A luta

Nos primeiros segundos de luta, Lewis ameaçou uma joelhada voadora, assim como havia feito na vitória contra Marcos Pezão, mas recuou ao perceber que Zé Colmeia estava preparado para o golpe. Na sequência, porém, o americano surpreendeu ao buscar a troca de pegadas na grade e aplica uma queda no brasileiro, que rapidamente se levantou. Depois de uma rápida trocação, o mineiro conseguiu levar o combate para o solo e aproveitou para golpear o rival no ground and pound. Ao avançar para a montada, Rodrigo foi raspado e viu o ex-desafiante terminar o round por cima.

No segundo assalto, o americano conseguiu atingir mais o brasileiro na trocação, levando perigo com seu poder de nocaute. Em um erro de julgamento, no entanto, Lewis tentou uma queda e abriu a brecha para Zé Colmeia pegar suas costas e trabalhar no solo até o fim do período.

Mostrando novos elementos no seu jogo, Lewis tentou um estiloso chute alto logo nos primeiros segundos do terceiro round. Na sequência, The Black Beats conectou um potente soco de direita por cima da guarda de Rodrigo Zé Colmeia, que foi ao solo e não conseguiu se defender dos ataques seguintes do americano, que decretaram mais uma vitória por maior nocauteador da história do UFC.

Confira os resultados do UFC St Louis:

Derrick Lewis venceu Rodrigo Zé Colmeia por nocaute técnico;