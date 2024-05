Ex-campeão do UFC deve R$ 15 milhões em impostos ao governo russo, diz site

Um dos maiores astros do MMA nos últimos tempos, Khabib Nurmagomedov se aposentou do esporte, em 2020, certamente com algumas dezenas de milhões na conta bancária. Mas, mesmo assim, o ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC contraiu uma dívida milionária em impostos com o governo russo, de acordo com o site 'RT' (Russia Today).

Segundo a publicação, Khabib estaria devendo em torno de 3 milhões de dólares - pouco mais de R$ 15 milhões - ao governo da Rússia. Em decorrência do débito, algumas contas bancárias pertencentes ao ex-campeão do UFC teriam sido bloqueados pelas autoridades russas - entre elas a do evento 'Eagle FC', do qual Nurmagomedov é dono e promotor.

A origem das investigações

Após pendurar as luvas, Khabib Nurmagomedov se aventurou em diversos empreendimentos, como uma rede de restaurantes, hotéis, entre outros. O ex-lutador, no entanto, renunciou à propriedade de várias das suas empresas, com parentes e pessoas próximas sendo mantidas no comando das mesmas. As medidas adotadas pelo ex-campeão do UFC chamaram a atenção das autoridades russas e uma investigação foi instaurada pelos órgãos responsáveis pela fiscalização tributária no país.