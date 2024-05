Com atuação de gala, Diego Ferreira vence e freia 'hype' de polonês no UFC

Aos 39 anos e com quase uma década de serviços prestados ao Ultimate, o brasileiro Diego Ferreira provou que a experiência ainda pode se sobrepor ao ímpeto de uma nova promessa dentro do maior evento de MMA do mundo. Neste sábado (11), pelo card principal do UFC St Louis, o amazonense - que foi membro do top 15 do peso-leve (70 kg) durante muito tempo - teve uma atuação de gala e freou o 'hype' do polonês Mateusz Rebecki, ao vencê-lo por nocaute técnico.

Para garantir seu triunfo no UFC St Louis, o veterano precisou mostrar paciência e se recuperar após sofrer com o ímpeto do rival no primeiro round. Depois de provar mais uma vez que 'sabe sofrer', Diego se aproveitou do cansaço de Rebecki a partir da segunda parcial e deu uma verdadeira aula de MMA para o polonês.

Com o resultado deste sábado, Diego alcançou sua 10ª vitória no octógono do Ultimate - a segunda seguida, ambas por nocaute - em 15 lutas disputadas na organização. Por sua vez, Mateusz Rebecki sofreu sua primeira derrota no UFC. O polonês, contratado via Contender Series em 2022, agora soma 19 triunfos e dois reveses na carreira.