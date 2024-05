Não humanos, influenciadores virtuais viram fenômeno e faturam com publis

No top 10 dos mais populares no mundo, outra brasileira, a Any Malu, do Cartoon Network, também figura no ranking.

Para Nick Baklanov, especialista em marketing na HypeAuditor, plataforma internacional de análise de influência digital, o surgimento de influenciadores virtuais foi uma oportunidade recente enxergada por grandes marcas para contar histórias na internet com custo menor a longo prazo, dependendo da campanha publicitária.

Baklanov, contudo, pondera que personagens fictícios não são novidades. Eles sempre existiram. O que acontece atualmente, na verdade, é o uso deles para agregar valor no mundo virtual, para além da TV e da mídia impressa. É o caso do CB. O influenciador virtual é uma remodelagem do Baianinho, icônico mascote que apareceu em publicidades da Casas Bahia na TV por mais de 40 anos.

Baianinho, o mascote da Casas Bahia, mudou de nome e agora é CB Imagem: Reprodução/Casas Bahia

Isso é uma tendência. Os personagens virtuais conheceram as redes sociais e depois surgiram os influenciadores virtuais, uma versão 2.0 disso. Personagens fictícios já existiam antes da internet, mas graças às redes sociais eles têm uma nova plataforma para contar suas histórias. A mídia gostou e vários sites de notícias falam com entusiasmo sobre o surgimento de cada vez mais influenciadores virtuais no mundo.

Nick Baklanov

Como surgem os influenciadores virtuais?

De acordo com a HypeAuditor, existem quatro formas de criação de influenciadores virtuais.