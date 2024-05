Interminável! Aos 47 anos, Yoel Romero encara judoca no grappling em junho

Mesmo aos 47 anos de idade, Yoel Romero segue na ativa e, ao que parece, não tem planos de encerrar sua carreira nos esportes de combate. Prova disso é que, enquanto não agenda um novo compromisso no MMA, o cubano - medalhista olímpico no wrestling - foi escalado para uma luta de grappling no evento 'Polaris 28', que acontece no dia 15 de junho, na Inglaterra.

O veterano, ex-atleta do UFC e atualmente sob contrato com o 'Bellator/PFL', vai enfrentar o judoca Owen Livesey, de 32 anos, em um confronto de peso-aberto. O anúncio do combate entre Romero e o lutador britânico foi feito pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Carreira de Yoel Romero

Nascido em Cuba, em 1977, Yoel Romero iniciou sua trajetória nos esportes de combate no wrestling, representando seu país natal em diversas competições, com bastante destaque. Na Olimpíada de Sydney, na Austrália, em 2000, 'Soldier of God', como é conhecido, conquistou a medalha de prata na modalidade.