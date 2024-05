Derrick Lewis rouba a cena com comemoração bizarra no UFC St Louis; veja

Maior nocauteador da história do UFC, Derrick Lewis adicionou mais uma vitória por nocaute à sua coleção, a 15ª, no último sábado (11). Mais até do que pelo triunfo sobre o brasileiro Rodrigo Zé Colmeia, o peso-pesado americano chamou a atenção pela forma bizarra com a qual celebrou a conquista dentro do octógono do UFC St Louis.

Logo depois de nocautear Zé Colmeia no terceiro round da disputa, Lewis fez sua já tradicional comemoração pós-vitória no UFC, na qual tira seus shorts e fica apenas de cueca no cage. Desta vez, no entanto, 'The Black Beast', como é conhecido, incorporou alguns novos elementos ao festejo.

Em determinado momento, o ex-desafiante ao título dos pesos-pesados do UFC ameaçou tirar sua roupa de baixo totalmente. Apesar de desistir da ideia, Lewis colocou o plano original em prática parcialmente, ao abaixar a parte de trás de sua cueca e mostrar o traseiro para o público.