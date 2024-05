Tabatha Ricci supera veterana em luta equilibrada e volta a vencer no UFC

Logo no início do segundo round, a brasileira conseguiu levar a rival para a grade e trabalhar as tentativas de queda. Porém, com uma boa defesa, a americana evitou a luta de solo, como era a intenção de Ricci.

No último assalto, Tabatha tentou manter a estratégia do segundo período, mas novamente teve suas tentativas de quedas frustradas pela americana. Na trocação, nos minutos finais, as atletas buscaram a luta apesar do cansaço e alternaram momentos de destaque.

Confira os resultados do UFC St Louis:

Tabatha Ricci venceu Tecia Pennington por decisão dividida dos juízes;

Trey Waters venceu Billy Goff por decisão unânime dos juízes;

Charles Johnson venceu Jake Hadley por decisão unânime dos juízes;