Efeito McGregor! Dana White antecipa lucro recorde com bilheteria no UFC 303

Atração principal do UFC 303, que acontece no dia 29 de junho, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), o aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono mais famoso do mundo promete quebrar o recorde histórico de lucro com bilheteria da organização. Pelo menos é o que antecipa Dana White, presidente do Ultimate, restando ainda mais de um mês para a realização do evento.

De acordo com o dirigente, os valores arrecadados com as vendas de ingressos para a edição 303 do Ultimate já ultrapassaram os 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103 milhões). A expressiva marca, caso se confirme, assumirá a liderança no ranking das mais lucrativas bilheterias na história da organização, superando o evento que detém o recorde atualmente, o UFC 205, realizado em 2016, em Nova York (EUA), também com Conor McGregor como grande protagonista do show.

"Já está em muito mais de 20 milhões de dólares", confirmou Dana White, durante a coletiva de imprensa após o UFC St Louis, no último sábado (11).