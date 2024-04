Bisping expressa interesse em realizar trilogia com Rockhold no Karate Combat

Ao que parece, Luke Rockhold pode reencontrar companheiros de UFC em sua aventura no Karate Combat. No último sábado (20), em Dubai (EAU), o veterano venceu sua estreia na companhia e desafiou Lyoto Machida. Como acompanhou a apresentação do antigo rival, Michael Bisping, ex-lutador e atual comentarista, expressou o interesse em sair da aposentadoria para encará-lo novamente.

Em seu canal oficial no 'YouTube' 'Believe You Me', Bisping, de 45 anos, se mostrou empolgado com os pedidos de parte dos fãs para enfrentar Rockhold pela terceira vez na carreira e jogou a responsabilidade da realização da luta para a alta cúpula do Karate Combat. Vale pontuar que os veteranos conquistaram o cinturão do peso-médio (84 kg) do UFC. Inclusive, o britânico se tornou campeão da categoria justamente ao vencer o 'bad boy', em 2016.

"Eu faria. Karate Combat, lutarei com Rockhold, faremos a trilogia uma última vez. Ainda tenho uma no tanque. Vamos lá, faça algumas ofertas. Terei a trilogia com Rockhold no Karate Combate. Faria isso, 100% que faria", declarou o ex-campeão do UFC.