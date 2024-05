Caio Borralho responde críticos após vitória por nocaute no UFC Rio

Um dos principais lutadores da nova geração do MMA brasileiro, Caio Borralho deu continuidade ao seu bom momento no UFC. No último sábado (4), no Rio de Janeiro, o atleta enfrentou Paul Craig e cumpriu o que prometeu: venceu por nocaute no segundo round. Sendo assim, 'The Natural' não esqueceu das críticas que recebeu por parte dos fãs e mandou um recado.

Antes de atuar no UFC Rio, Caio foi chamado por uma parcela dos fãs de 'Senhor Decisão', pois havia vencido apenas uma vez pela via rápida nas cinco vitórias que emplacou na empresa. Inclusive, na semana da luta, o brasileiro se mostrou incomodado com tal julgamento e prometeu nocautear o escocês para calar os críticos. Portanto, ao sair vitorioso encerrando o combate em pleno Brasil, o atleta, que conseguiu seu primeiro nocaute na liga, frisou que jamais duvidou de si e da qualidade do seu jogo.

"Eu nem preciso dizer nada. Minhas ações dizem tudo por mim. Fiz o que disse que faria. Sei que posso acabar com as lutas. As pessoas vão começar a perceber isso. Não preciso provar nada para ninguém. Só preciso provar para mim e provei hoje. Provei o que já sabia. Finalizei Oleksiejczuk por mata-leão, venci algumas por decisão, por finalização e agora foi meu primeiro nocaute no UFC. Quando eu voltar para o hotel, fique atento ao meu Instagram. Vou mostrar o que escrevi durante a semana. Obrigado Deus, pela minha vitória por nocaute, pelas minhas seis vitórias consecutivas, pelo bônus e pela melhor performance da minha vida. Não estava perguntando, já estava agradecendo. Então, Deus fez isso e sou grato", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-luta.