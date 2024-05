Maurício Ruffy expressa gratidão ao ser comparado com Conor McGregor no UFC Rio

Maurício Ruffy chegou com tudo ao UFC. No evento realizado neste sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro ignorou a pressão por atuar na maior organização de MMA do mundo pela primeira vez e nocauteou Jamie Mullarkey no round inicial. O atleta da 'Fighting Nerds' impressionou tanto em ação, que levou para a casa um dos bônus de 'Performance da Noite' e até foi comparado por parte dos fãs com Conor McGregor.

Vale destacar que, assim como o ex-campeão do UFC, Ruffy é um striker de alto nível e seu retrospecto é a prova. No MMA, o brasileiro venceu dez lutas e todas por nocaute. Como foi dominante em pé, sendo preciso e técnico, o atleta empolgou os fãs e, ao tomar conhecimento de tal comparação, escancarou a felicidade com o feedback positivo sobre sua atuação. Sincero, Maurício admitiu que McGregor, de fato, é diferenciado e uma de suas inspirações no esporte.

"Eu não vou achar ruim da galera me comparar com o Conor não. O bichão fez uma história muito bonita na organização. E sim, ele é um espelho para nós, na nossa equipe. É um cara que fez esse esporte evoluir, ensinou como que faz dinheiro na organização. Com certeza, para mim, é um elogio e tanto. Agradeço os comentários dos fãs", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-luta.