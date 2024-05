The Rock inicia treinamento de MMA para interpretar ex-campeão do UFC em filme

Um dos atores mais populares e requisitados de Hollywood, Dwayne Johnson começa a dar vida ao seu novo papel nas telonas. No último domingo (5), através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'The Rock' iniciou seu treinamento de MMA, já que terá o desafio de interpretar Mark Kerr, bicampeão do torneio do peso-pesado do UFC, no filme 'The Smashing Machine', apelido do ex-lutador.

A obra em questão, protagonizada por 'The Rock', será produzida pelo renomado estúdio 'A24' e deve retratar a ascensão e queda Kerr em âmbito pessoal e profissional. Além do astro de Hollywood, o filme também contará com Emily Blunt no elenco. A consagrada atriz vai interpretar a esposa do lutador. Já o brasileiro Caio Machado, atleta do UFC, vai representar Pete Williams, que nocauteou o lendário Mark Coleman. No registro, Johnson focou na luta agarrada, já que Mark ficou conhecido por sua qualidade no wrestling.

"Dia 1. Camp de treinamento de MMA. Me preparando para 'The Smashing Machine'. Estou aprendendo diariamente e tem sido uma jornada muito intensa, motivadora e de humildade nesse mundo de combate e transformação. Mark Kerr - bicampeão do torneio dos pesados ?do UFC, campeão mundial de Vale Tudo. Sou um trabalhador esforçado, mas percebi que teria que trabalhar ainda mais duro para este papel do que em qualquer coisa pela qual já trabalhei na vida. Essa fisicalidade é apenas uma parte de uma jornada maior, que é verdadeiramente um esforço em equipe. Crescendo e sendo grato", escreveu 'The Rock' em sua conta oficial no 'Instagram'.