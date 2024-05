Dana White se mostra impressionado com estreante brasileiro no UFC Rio

Registro de Ruffy no MMA

Maurício Ruffy, de 27 anos, é uma das principais promessas do MMA e visa se firmar no peso-leve (70 kg) do UFC. O brasileiro, representante da equipe 'Fighting Nerds', iniciou sua aventura no esporte em 2016 e estreou na companhia em 2024. Até o momento, o atleta construiu um cartel composto por dez vitórias, sendo todas por nocaute, e uma derrota.

This guy is an absolute BEAST! One of the best @ufc debuts of all time time by Mauricio Ruffy! #NowYouKnow pic.twitter.com/Nuk9XdYj3t

- danawhite (@danawhite) May 5, 2024