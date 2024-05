Nerd, professor de 'uímica e vencedor do UFC: 'sofri bullying a vida toda'

A marca registrada do trio é um óculos de nerd, remendado com esparadrapo. Eles foram distribuídos ao público e aos jornalistas no UFC Rio.

A academia é incrível, a gente estuda, treina, passa o dia vivendo o MMA, somos vários nerds. Fui nerd a minha vida toda, sofri bullying a minha vida toda, e a nossa mensagem é justamente para inspirar os nerds e as pessoas que sofrem bullying, para eles se sentirem mais confiantes. Imagina um nerd, que usa óculos, que está sofrendo bullying a vida toda, e aí ele começa a ver um cara que se diz nerd batendo nos melhores lutadores do mundo e no maior octógono do mundo? Que inspiração isso é para eles? Espero que eles se inspirem, que se encorajem. Eles podem ser o que eles quiserem, é só botar esforço, estudar e fazer por onde

Caio Borralho, ao UOL

Descontração diante de um adversário com cara de bravo: "Sou feliz porque faço o que amo, é minha energia de felicidade, é minha energia humana para as pessoas. Ele estava lá, todo contraído, todo bravo, porque ele sabia o que estava vindo, sabia que ia vir um adversário duro, um cara que estuda, um cara que se dedica, um cara que é forte, rápido, e foi isso que ele teve".

Filho Liam Borralho, de sete meses, "pé quente": "Pé quente pra caramba. Em São Paulo eu já venci com ele, agora venci de novo e ele com sete meses. Passei a semana inteira recebendo a energia do amor dele [no hotel], e essa energia só fez essa performance acontecer".

Óculos e demais produtos da Fighting Nerds fazem sucesso: "Daqui a pouco estamos lançando a nossa lojinha online, com as camisas, com os óculos. Trouxemos um monte de óculos aí. Queremos inspirar as pessoas. Quanto mais pessoas vierem, abraçarem a ideia, melhor para nós, melhor para os nerds, para as pessoas que sofrem bullying".