Ex-desafiante ao cinturão do UFC mira revanche contra Aldo

Derrotado em março, quando disputou o cinturão do peso-galo (61 kg) do UFC, Marlon Vera definiu que gostaria de enfrentar um velho conhecido na sequência, em busca de recuperação. No último sábado (4), o equatoriano aproveitou que José Aldo venceu em seu retorno ao MMA, no Rio de Janeiro, e, por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o desafiou para uma revanche.

A primeira luta entre os atletas aconteceu em 2020 e, na ocasião, o brasileiro levou a melhor por decisão unânime. O duelo em si foi equilibrado, mas Aldo utilizou sua experiência e surpreendeu Vera ao apostar no grappling. Por ser um lutador que busca vingar suas derrotas, 'Chito' menciona o veterano como um oponente que faz sentido na atual configuração da categoria. Mas, apesar do interesse no duelo, Marlon terá que esperar o 'Rei do Rio' resolver sua situação profissional. Após realizar a última luta em seu contrato com o UFC, o veterano tem futuro incerto no MMA.

"Vamos fazer essa luta de novo, Aldo?", escreveu o ex-desafiante ao cinturão do UFC em sua conta oficial no 'X'.