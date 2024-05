Maldição? Borrachinha ostenta marca preocupante para Makhachev antes do UFC 302

Passado o UFC Rio, realizado no último sábado (4), na 'Cidade Maravilhosa', boa parte da comunidade das lutas já começa a analisar a edição de número 302, que será sediada em Newark, New Jersey (EUA), no dia 1º de junho. E uma curiosidade envolvendo um dos protagonistas do show, o brasileiro Paulo Costa, vem chamando a atenção dos fãs - especialmente de Islam Makhachev - na internet, e já ganhou até nome: 'A Maldição do Borrachinha'.

Escalado para encarar Sean Strickland no 'co-main event' do UFC 302, Paulo Borrachinha é dono de uma marca inusitada em sua carreira no octógono mais famoso do mundo. Até o momento, oito campeões da organização perderam seus títulos quando compartilharam o mesmo card que o peso-médio (84 kg) brasileiro. A única exceção foi Israel Adesanya, que manteve seu cinturão ao derrotar exatamente o mineiro em disputa na edição 253, em setembro de 2020.

Perigo para Makhachev?

Quem pode se preocupar com a maré de azar que a presença do brasileiro parece trazer para os campeões do Ultimate é Islam Makhachev. No dia 1º de junho, o russo colocará seu cinturão peso-leve (70 kg) em jogo contra Dustin Poirier na luta principal do UFC 302, mesmo evento no qual Paulo Borrachinha entrará em ação contra Sean Strickland.