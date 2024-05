Ex-campeão do UFC minimiza vitória de Pantoja: "Não achei o melhor lutador"

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Demetrious Johnson não ficou impressionado com o desempenho de Alexandre Pantoja na luta principal da edição de número 301. No último sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro superou Steve Erceg por decisão unânime e, assim, defendeu o cinturão da categoria pela segunda vez. Mas, de acordo com 'Mighty Mouse', a vitória do atleta só foi possível devido a um erro cometido pelo australiano.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Demetrious reconheceu que Pantoja, de fato, é um grappler de alto nível, mas, ao mesmo tempo, destacou que sua trocação ficou aquém. De acordo com o veterano, o brasileiro foi salvo no UFC Rio por seu queixo e pelo fato de Erceg optar por buscar a luta agarrada, quando, claramente, era superior na trocação. Sendo assim, 'DJ' dá a entender que, por 'The Cannibal' apresentar tal fragilidade, seu reinado no peso-mosca pode estar perto do fim.

"Erceg desistiu da luta ao tentar fazer wrestling contra um cara que não sabe boxear. Foi uma boa luta. Acho que Erceg deu a luta para Pantoja. Se Erceg tivesse apostado nos jabs, parasse de fazer wrestling com ele, teria ficado bem. Sinceramente, pensei que Pantoja iria pegar as costas e finalizar. Erceg foi o melhor striker, causou muito mais estrago na luta. Ele estava destruindo Pantoja em pé. Pantoja estava sangrando, mas ele buscou a queda contra o melhor grappler. Foi isso que permitiu a Pantoja continuar na luta e vencer. Quando estava assistindo a luta, não achei que Pantoja fosse o melhor lutador. Ele é o campeão, mas se você tirá-lo do grappling, você pode ter vantagem", declarou o veterano.