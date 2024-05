Em grande fase, Michel Pereira se classifica como showman do UFC e mira cinturão

Michel Pereira estava cercado por um hype gigante para atuar no UFC Rio e superou as expectativas de parte da comunidade do MMA. No evento realizado no último sábado (4), o brasileiro ignorou a troca de adversário e precisou de apenas 54 segundos para finalizar Ihor Potieria. Como essa foi sua terceira vitória no peso-médio (84 kg), sendo todas de forma fulminante, o atleta escancarou a empolgação com o atual momento e pensou grande.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Michel mostrou estar com fome de luta e já se colocou à disposição do UFC para voltar a atuar o quanto antes. Vale destacar que o atleta passou a ficar menos de dois minutos no octógono ao trocar os meio-médios (77 kg) pelos médios. Portanto, se antes o 'Paraense Voador' já era perigoso, agora, ficou ainda mais mortal tanto na trocação, quanto no grappling. Justamente por isso, o lutador, invicto na divisão, abraça o status de showman da empresa e, mesmo fora do top-15, frisa que sua mira não está nos rivais e sim no título.

"Eu não machuquei nada, não recebi um soco. Estou pronto para lutar de novo com quem o UFC colocar. Acho que agora eles vão me dar um cara mais ranqueado, mas sou o showman do UFC. Estou aqui para dar show e é isso que estou fazendo. Estou muito feliz. Deus sabe o que faz. Estou feliz pelo que fiz, foi tudo perfeito. Luto MMA e estou pronto para lutar em qualquer área. Vi a oportunidade e finalizei. Apenas treino e faço o meu trabalho. O que vai acontecer fica nas mãos de Deus. Treino muito para isso e hoje luto pelo resultado, porque quero chegar ao cinturão. Está dando certo. Dou meu show, saio vitorioso e é isso que importa", declarou o lutador.