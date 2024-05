Rixa de campeões! Sean O'Malley divulga vídeo em que derruba Pantoja; entenda

Um dos lutadores mais populares do MMA atual, Sean O'Malley coleciona desafetos e um deles é Alexandre Pantoja, muito por conta de um episódio do passado. E, após assistir a vitória do líder do peso-mosca (57 kg) no UFC Rio, evento realizado no último sábado (4), o campeão do peso-galo (61 kg) reacendeu a rivalidade ao provocá-lo, relembrando o que supostamente aconteceu em uma sessão de treino.

Tudo começou quando 'Sugar' afirmou que, no início de carreira, causou estrago no brasileiro em um sparring, de 2018, e detalhou que o mesmo desistiu de continuar ao receber um chute na linha de cintura. Em resposta, Pantoja negou ter sido nocauteado pelo americano, exigiu a divulgação do vídeo completo, frisou que o dominou no solo e prometeu 'matá-lo' em uma possível superluta. Agora, O'Malley alegou que não iniciou a discórdia com o veterano, mas, em seu canal no 'YouTube', divulgou um registro no qual o derrubou. E, antes, para ilustrar seu ponto, o atleta, via redes sociais, publicou uma imagem do rival aparentemente mal, agachado e com as mãos no joelho.

"Tudo bem, rapazes, não gosto de divulgar vídeos de sparring, mas Pantoja não consegue tirar meu nome da boca dele. Eu nem mencionei isso inicialmente. Pantoja tocou no assunto. Não sei o motivo dele tocar no assunto. Eu literalmente acabei com ele no primeiro round com um chute no fígado. Ele literalmente desistiu no primeiro round, então ele falar sobre sparring é bizarro. Não vou mostrar o final, porque isso é maldade. Mas vou mostrar para vocês. Derrubá-lo foi fácil (risos). Parabéns, amigo", declarou o campeão do UFC.