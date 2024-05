Fã ganha autógrafo de Charles do Bronxs na costela no UFC Rio: 'vou tatuar'

Convidado pelo UFC para diversas ativações na edição do Rio de Janeiro, Charles do Bronxs foi uma atração à parte e um dos mais tietados no evento. Um fã, por exemplo, pediu para que o lutador brasileiro autografasse sua costela. O registro se tornará uma tatuagem.

Vou tatuar amanhã. Eu sou fã pra c... do Charles do Bronxs. Quando ele perde, a gente chora, quando ele ganha, a gente fica mais feliz. Estou muito emocionado

Gabriel Lopes, fã carioca que tatuará autógrafo de Do Bronxs

Do Bronxs vira "técnico"

Do Bronxs foi para o corner na luta do brasileiro Elves Brener. O duelo com Myktybek Orolbai aconteceu em um card preliminar e o lutador do Quirguistão saiu vencedor por decisão unânime.