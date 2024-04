O'Malley projeta luta contra estrela do boxe após duas apresentações 'insanas' no UFC

Um dos lutadores de MMA mais populares da atualidade, Sean O'Malley também busca fazer sucesso em um tradicional esporte. O campeão do peso-galo (61 kg) do UFC, que defendeu o título pela primeira vez em março, na Flórida (EUA), já informou ter o desejo de se aventurar no boxe contra Ryan Garcia, estrela da modalidade. Agora, o atleta revela o que falta para o hipotético duelo se tornar realidade.

Empolgado após assistir a vitória do rival diante de Devin Haney, no último sábado (20), 'Sugar' projeta que, para enfrentá-lo, precisa não só vencer, como também brilhar em suas próximas aparições no octógono. Sincero, o atleta admite que sua popularidade ainda não é suficiente para levá-lo a protagonizar uma luta midiática no boxe, como a de Conor McGregor contra Floyd Mayweather, em 2017. Ao menos, o americano contou que conseguiu o mais difícil, ou seja, a autorização do UFC para realizar o crossover entre esportes.

"Eu ainda não cheguei lá. Ainda tenho que me tornar maior. Mais duas atuações insanas e depois falaremos sobre poder fazer o que quiser. O UFC me disse que posso fazer uma luta de boxe, 100%, se isso render dinheiro suficiente. Então, a opção existe, só precisa ser capaz de gerar dinheiro suficiente. Mas Ryan sendo uma aberração assim, você precisa de dois lados para fazer uma luta como Mayweather e McGregor", declarou o campeão do UFC, em seu podcast 'TimboSugarShow'.